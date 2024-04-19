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Ян Непомнящий сыграл вничью в 12-й партии на Турнире претендентов — 2024

Ян Непомнящий сыграл вничью в 12-й партии на Турнире претендентов — 2024
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провёл 12-ю партию на Турнире претендентов – 2024, который проходит в Торонто (Канада).

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 12-й тур, Торонто, Канада
Ян Непомнящий - Рамешбабу Прагнанандха
18 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Ян Непомнящий
Окончено
1/2:1/2
Рамешбабу Прагнанандха

В 12-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий сыграл вничью с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандха. Таким образом, Непомнящий набрал 7,5 очков, продолжая единолично возглавлять турнирную таблицу.

Соперником Непомнящего в 13-м туре станет представитель США Хикару Накамура, который на данный момент занимает третью позицию в турнирной таблице.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка. Отметим, что именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

Все трансляции партий можно посмотреть в «Одноклассниках».

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