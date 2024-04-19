Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 18 апреля

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18 апреля состоялся 12-й тур Турнира претендентов — 2024. Все четыре партии мужского турнира восьмого игрового дня завершены.

Результаты игрового дня 18 апреля

Хикару Накамура (США) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1:0.

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 0:1.

Фабиано Каруана (США) — Видит Гуджрати (Индия) — 1:0.

Ян Непомнящий (Россия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2.

Таким образом, Непомнящий набрал 7,5 очков, разделяя первую строчку в турнирной таблице с амерканцем Накамурой и представителем Индии Доммараджу.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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