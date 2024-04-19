Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 18 апреля

Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 18 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

18 апреля состоялся 12-й тур Турнира претендентов — 2024. Все четыре партии мужского турнира восьмого игрового дня завершены.

Календарь Турнира претендентов – 2024

Результаты игрового дня 18 апреля

  • Ниджат Абасов (Азербайджан) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 0:1.
  • Фабиано Каруана (США) — Видит Гуджрати (Индия) — 1:0.
  • Ян Непомнящий (Россия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2.

Таким образом, Непомнящий набрал 7,5 очков, разделяя первую строчку в турнирной таблице с амерканцем Накамурой и представителем Индии Доммараджу.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Материалы по теме
Ян Непомнящий сыграл вничью в 12-й партии на Турнире претендентов — 2024
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 12-й тур, Торонто, Канада
Хикару Накамура - Алиреза Фируджа
18 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Хикару Накамура
Окончено
1:0
Алиреза Фируджа
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 12-й тур, Торонто, Канада
Ниджат Абасов - Гукеш Доммараджу
18 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Ниджат Абасов
Окончено
0:1
Гукеш Доммараджу
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 12-й тур, Торонто, Канада
Фабиано Каруана - Видит Гуджрати
18 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Фабиано Каруана
Окончено
1:0
Видит Гуджрати
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 12-й тур, Торонто, Канада
Ян Непомнящий - Рамешбабу Прагнанандха
18 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Ян Непомнящий
Окончено
1/2:1/2
Рамешбабу Прагнанандха

Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android