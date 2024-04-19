Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 18 апреля

Завершился игровой день 12-го тура на Турнире претенденток.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.
Екатерина Лагно (Россия) — Лэй Тинцзе (Китай) — 1/2:1/2
Анна Музычук (Украина) — Рамешбабу Вайшали (Индия) – 0:1
Александра Горячкина (Россия) — Хампи Конеру (Индия) — 1/2:1/2
Нургюл Салимова (Болгария) — Тань Чжунъи (Китай) — 1/2:1/2
Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.
Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.
Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».
Что нужно знать о женском турнире претендентов по шахматам