Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 18 апреля

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Завершился игровой день 12-го тура на Турнире претенденток.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Екатерина Лагно (Россия) — Лэй Тинцзе (Китай) — 1/2:1/2

Анна Музычук (Украина) — Рамешбабу Вайшали (Индия) – 0:1

Александра Горячкина (Россия) — Хампи Конеру (Индия) — 1/2:1/2

Нургюл Салимова (Болгария) — Тань Чжунъи (Китай) — 1/2:1/2

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Что нужно знать о женском турнире претендентов по шахматам