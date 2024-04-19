«После простоя у неё даже больше желания». Акопян — о состоянии Елены Михайличенко

Тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Ольга Акопян рассказала о состоянии гандболистки московской команды Елены Михайличенко.

«Пауза в три месяца, наверное, не критичная. Учитывая, что впереди важные игры плей-офф, Лена вернулась очень вовремя. Конечно, она лидер команды, и в защите, и в атаке от неё очень многое зависит, и она позволяет чувствовать игрокам ту уверенность, которая до этого где-то пошатнулась, потому что она системообразующий игрок.

После этого простоя у неё, возможно, даже больше желания, потому что частично отдохнула, набралась сил. Но чувствуется, что Лена всё равно ещё не в тех физических кондициях, в которых она может находиться, в которых она была в начале этого или в прошлом сезоне. Безусловно, три месяца всё равно где-то сказываются. Я надеюсь, что у нас ещё есть возможность набрать физическую форму, как раз в небольшую паузу перед стартом плей-офф чемпионата», — сказала Акопян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Юлии Сидоровой.