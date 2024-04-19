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Ольга Акопян: держим в голове, что будет финал «Ростов-Дон» — ЦСКА

Ольга Акопян: держим в голове, что будет финал «Ростов-Дон» — ЦСКА
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Тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Ольга Акопян высказалась о возможной встрече с клубом «Ростов-Дон» в финале чемпионата России. Ранее гандболистки московской команды обыграли «Ростов-Дон» в финале Кубка России.

«Мы в этом сезоне уже не раз оступались, поэтому не хотим заглядывать далеко вперёд. Мы не имеем права где-то халатно относиться к какому-либо сопернику. Сначала будет «Звезда», а дальше посмотрим.

Где-то в голове, конечно, держим, что будет финал «Ростов-Дон» – ЦСКА. Но, опять же, не хочу ни в какой мере сбрасывать со счетов другие команды. Поэтому давайте поступательно идти: сначала отыграем все стадии плей-офф, а потом уже будем говорить о финале», — сказала Акопян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Юлии Сидоровой.

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