«У нас очень действенный тандем». Ольга Акопян — о работе с Людмилой Бодниевой

Тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Ольга Акопян высказалась о работе с тренером Людмилой Бодниевой.

«Появление ещё одного тренера — это немаловажный фактор. Тяжело быть на лавке одной, особенно в таких матчах, когда качели, когда где-то проигрываем, когда разные ситуации бывают во время матча. Порой не успеваешь всё в кучу взять, проконтролировать, менять игроков. Где-то нужен совет, поэтому это сейчас очень помогает. Всё-таки должен быть тандем единомышленников, и он у нас с Людмилой Бодниевой очень, как мне кажется, действенный. Мы действительно в одном направлении думаем. У нас неплохо это получается и в тренировочном процессе, и во время игры», — сказала Акопян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Юлии Сидоровой.