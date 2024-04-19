Юлия Ефимова: семью создать не получается, на это есть свои причины и травмы

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы 32-летняя российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о планах в личной жизни. Спортсменка отметила, что у неё пока не получается создать семью, несмотря на попытки.

«Говорят ли родственники о создании семьи? По-разному, бывает, и наседают. Но в то же время понимают, что всё не так просто. Если бы была возможность, мы бы этим делом занялись, но пока такой возможности нет. Папа мне уже начал говорить о семейной жизни. Но получилось, что меня всю жизнь так воспитывали, что никаких мальчиков, ничего такого, только спорт-спорт-спорт. А сейчас я не могу так взять и переключиться. Я, конечно, старалась, но не получается. Есть на это свои причины и травмы. Но я спокойно к этому отношусь», — приводит слова Ефимовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, в прошлом году Ефимова вернулась на соревнования после двухлетнего перерыва. Ранее российская пловчиха заявила, что хотела бы выступить на Олимпийских играх, чтобы завоевать золото. В активе Ефимовой две серебряные и одна бронзовая медали Олимпиад.