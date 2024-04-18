«Команда бомжей, иноагенты» — смешно». Ефимова — о негативе в адрес нейтральных атлетов

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что слова про «команду бомжей» в сторону российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024 под нейтральным флагом — это смешно.

«Команда бомжей, иноагенты»… Видела, читала. Было смешно. Сколько лет мы выступаем не под флагом России? Но именно сейчас мы стали «бомжами», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Напомним, МОК допустил участие 55-ти российских спортсменов на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, одним из условий было отсутствие любой национальной символики.

Ранее Министр спорта России Олег Матыцин говорил о том, что называть команду россиян на Олимпиаде-2024 «иноагентами» — это недопустимо.

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Отметим, что под статусом нейтральных атлетов российские спортсмены выступали на международной арене с 2014 года, после антидопингового конфликта. С 2022 года во многих видах спорта допуск к международным соревнованиям стал закрыт совсем.