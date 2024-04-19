«Нелепая выходка». Михайлин — о просьбе Украины не допускать российских дзюдоистов на ЧЕ

Многократный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года Александр Михайлин прокомментировал требование Национального олимпийского комитета (НОК) Украины не допускать 15 российских дзюдоистов к участию в чемпионате Европы, который пройдёт с 25 по 28 апреля в Хорватии.

«Я считаю, что это очередная нелепая выходка украинской стороны. Не надо приплюсовывать спортсменов к политике и что-то им приписывать. Призыв к отстранению наших спортсменов вызван тем, что на Украине хотят любым способом саботировать выступление российских дзюдоистов. Люди с такими закидонами вообще забывают, что такое спорт. Я уверен, что Мариус Визер (президент Международной федерации дзюдо. — Прим. «Чемпионата») — умный человек и он поступит правильно. И российские дзюдоисты будут выступать на чемпионате Европы», — приводит слова Михайлина «РИА Новости».

Ранее президент НОК Украины Вадим Гутцайт обратился к президенту МОК Томасу Баху и главе IJF Мариусу Визеру с призывом не допускать к чемпионату Европы 15 ведущих российских дзюдоистов, поддерживающих спецоперацию на Украине.