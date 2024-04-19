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Чикунова выиграла золото ЧР на дистанции 200 м брассом, почти на 7 секунд опередив Ефимову

Чикунова выиграла золото ЧР на дистанции 200 м брассом, почти на 7 секунд опередив Ефимову
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Российская пловчиха Евгения Чикунова, рекордсменка мира и многократная чемпионка России, выиграла золото чемпионата России — 2024 на дистанции 200 м брассом. На финише заплыва спортсменка почти на семь секунд превзошла ставшую второй шестикратную чемпионку мира и трёхкратного призёра Олимпийских игр Юлию Ефимову. Замкнула тройку сильнейших на этой дистанции Виталина Симонова.

Напомним, ранее Евгения Чикунова выиграла на чемпионате России дистанцию 100 м брассом, а также завоевала серебро на 50 м брассом. Юлия Ефимова в этих гонках была третьей.

Плавание. Чемпионат России — 2024
Брасс, 200 м. Женщины. Итоговое положение

1. Евгения Чикунова — 2.19,74.
2. Юлия Ефимова — 2.26,45.
3. Виталина Симонова — 2.28,42.

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