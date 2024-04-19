Непомнящий, Лагно, Каруана назвали шахматистов из прошлого, с которыми хотели бы сыграть

Участники турнира претендентов, который до 23 апреля проходит в Торонто (Канада), Ян Непомнящий (Россия), Екатерина Лагно (Россия), Хикару Накамура (США), Фабиано Каруана (США), Алиреза Фируджа (Франция) назвали шахматистов из прошлого, с которыми хотели бы сыграть партию. Соответствующее видео вышло на официальном канале ФИДЕ chess.

Накамура: Это, конечно, Бобби Фишер. Это факт, что он был первым настолько сильным спортсменом, что никто вокруг не знал, почему именно он так хорош.

Каруана: Я думаю, Бобби Фишер.

Фируджа: Бобби Фишер.

Лагно: Бобби Фишер, конечно, и Александр Алехин.

Непомнящий: Когда я был ребёнком, я повторял многие партии из книги «60 лучших партий Александра Алехина». Так что пусть будет Александр Алехин.