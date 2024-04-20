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Турнир претендентов — 2024: расписание дня 20 апреля

Турнир претендентов — 2024: расписание дня 20 апреля
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Сегодня, 20 апреля, состоится 13-й тур Турнира претендентов — 2024 по шахматам. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.

Календарь Турнира претендентов

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

Ян Непомнящий (Россия) — Хикару Накамура (США).
Видит Гуджрати (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан).
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Фабиано Каруана (США).
Гукеш Доммараджу (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция).

За два тура до финиша турнира претендентов лидируют Непомнящий, Гукеш Доммараджу из Индии и американец Хикару Накамура, набравшие по 7,5 очка из 12.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

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