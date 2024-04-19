Экс-тренер Непомнящего рассказал, что может помочь Яну на финише турнира претендентов

Международный гроссмейстер Владимир Поткин оценил шансы Яна Непомнящего на победу в Турнире претендентов – 2024, который проходит в Торонто (Канада).

«Вчера ему не хватило энергии в поединке с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой. Это хороший результат, что Ян спокойно защитил довольно неприятный эндшпиль. И сейчас Ян за выходной день восполнит ресурсы и вложит все силы в две оставшиеся партии. Сейчас всё сводится к мини-турниру из двух партий. Это будет боевой и бескомпромиссный финиш, и Ян в партиях с такими принципиальными соперниками, как Накамура и Каруана, будет играть на победу. Предстоит трудная борьба, но у Яна есть опыт, как вести себя в подобных ситуациях, когда нервы у всех накалены, а уровень соперничества запредельно высок, и он ему должен помочь», — приводит слова Поткина «РИА Новости».

За два тура до финиша турнира претендентов лидируют Непомнящий, Гукеш Доммараджу из Индии и американец Хикару Накамура, набравшие по 7,5 очка из 12.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.