Сборная России по пляжному футболу вышла в финал турнира «Весенний Петербург — 2024»

С 16 по 21 апреля в Санкт-Петербурге проходит международный турнир по пляжному футболу с участием сборных России и Беларуси. Сегодня, 20 апреля, футболисты российской национальной команды в матче заключительного тура группового этапа турнира «Весенний Петербург — 2024» разгромили «Краснодар-ЮМР» со счётом 12:2.

В составе российской сборной пента-триками отметились Амадиус Виноградов и Артур Папоротный. Ещё по голу забили Владимир Раскин и Артём Волошин. Василий Обозный оформил дубль за «Краснодар-ЮМР».

В турнире принимают участие 10 команд, которые были разбиты на две группы. Сборная России одержала победы во всех матчах группы А и вышла в финал соревнований, в котором сыграет с победителем группы B. В матче за третье место встретятся команды, занявшие вторые места в своих подгруппах.