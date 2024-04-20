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Горячкина — Тань Чжунъи: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть

Горячкина — Тань Чжунъи: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть
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Сегодня, 20 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. В 13-м туре между собой сразятся Александра Горячкина (Россия) и Тань Чжунъи (Китай). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада). Партия начнётся в 21:30 мск.

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 13-й тур, Торонто, Канада
Тань Чжунъи - Александра Горячкина
20 апреля 2024, суббота. 21:30 МСК
Тань Чжунъи
Не началось
Александра Горячкина

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других партий 13-го тура:

Нургюл Салимова (Болгария) — Екатерина Лагно (Россия).

Хампи Конеру (Индия) — Анна Музычук (Украина).

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Лэй Тинцзе (Китай).

За два тура до окончания турнира лидирует китаянка Тань Чжунъи, набравшая восемь очков. Россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно делят 3-5-е места с шестью очками в активе.

Турнир продолжится до 21 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка. Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

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