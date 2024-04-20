Все расклады на финал турнира претендентов для Непомнящего. Как россиянину стать первым?

Шахматный турнир претендентов – 2024 в Торонто (Канада) приближается к своей кульминации. За два тура до конца в нём сразу три лидера, а четвёртый шахматист уступает этой ведущей троице лишь пол-очка. А путёвка в матч за титул чемпиона мира всего одна. Все остальные останутся ни с чем!

Согласно регламенту турнира, никакие дополнительные показатели значения не имеют. Важно только количество набранных очков. И если первое место делят несколько гроссмейстеров, то они просто сыграют на тай-брейке.

Россиянин Ян Непомнящий два предыдущих турнира претендентов выиграл без такой нервотрёпки. Но шансы на третью победу у него довольно высокие. Нужно лишь делать то, что он умеет отлично – играть в шахматы и не задумываться о турнирных раскладах. Расклады за него посчитаем мы.

Итак, что же нужно сделать нашему Яну в последних турах?

Начнём анализ с положения в турнирной таблице. Приведём только первые четыре места, потому что все остальные на победу уже не претендуют.

Теперь для наглядности покажем, кто с кем будет играть:

Согласно расписанию последних туров, получается, что судьба турнира претендентов в руках Хикару Накамуры. Ему предстоит сыграть с обоими прямыми конкурентами, и если американец сможет обыграть и Непомнящего, и Гукеша, то гарантированно займёт первое место. Хикару, конечно, способен на это, но и соперники – это совсем не мальчики для битья.

Что будет, если Ян дважды сыграет вничью?

Наверное, это самый вероятный сценарий. Конечно, в последних турах нервное напряжение будет очень высоким, и каждая игра пойдёт на три результата, но ничья в шахматах – это наиболее вероятный исход.

Если Ян сыграет с Накамурой и Каруаной вничью, то для его участия в дележе первого места будет необходимо, чтобы сложились следующие условия:

– ничья или поражение Доммараджу в партии с Фируджей в 13-м туре;

– ничья в партии Накамура – Доммараджу в 14-м туре.

Возможен и другой вариант:

– поражение Доммараджу от Фируджи в 13-м туре;

– победа Доммараджу над Накамурой в 14-м туре.

Что будет, если Ян проиграет Накамуре?

Тогда шансы Яна на победу в турнире претендентов резко снизятся. Россиянина устроит единственный расклад в двух последних турах:

– поражение Доммараджу от Каруаны в 13-м туре;

– поражение Накамуры от Доммараджу в 14-м туре;

– победа самого Яна над Каруаной в 14-м туре.

Согласитесь, сложная комбинация. Так что лучше не проигрывать.

Что будет, если Ян проиграет Каруане?

Несложно сделать вывод, что Ян может остаться в дележе первого места после поражения в последнем туре, только если будет обгонять самого Каруану на целое очко. И при этом Накамура и Доммараджу за 13-й тур потеряют на двоих хотя бы одно очко (оба сыграют вничью или один проиграет), а в 14-м зеркально эти очки себе вернут (тот, кто проиграл в 13-м туре, победит). Но, скорее всего, уже по итогам предпоследнего тура станет понятно, что Непомнящий не может проигрывать Каруане ни при каких раскладах – уж слишком плотная борьба.

Что будет, если Ян дважды выиграет?

Он как минимум гарантирует себе делёж первого места с Доммараджу. Но если индус не сможет последовательно обыграть Фируджу и Накамуру, то российский гроссмейстер единолично займёт первое место.

Что будет, если Ян наберёт 1,5 очка?

Победа и ничья в двух оставшихся партиях – это не гарантия дележа первого места, ведь есть теоретический шанс, что Доммараджу обыграет и Фируджу, и Накамуру. Но тот же Накамура в таком случае опередить Яна никак не сможет, в лучшем случае просто разделит с ним (и, может, с Каруаной) первое место.

Победа и ничья в двух оставшихся партиях – наиболее реалистичный среди многообещающих сценариев для Непо. Хочется верить, что он и сбудется.