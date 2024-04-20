Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Арман Дюплантис восьмой раз за карьеру установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Арман Дюплантис восьмой раз за карьеру установил мировой рекорд в прыжках с шестом
Аудио-версия:
Комментарии

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис взял высоту 6,24 метра на этапе «Бриллиантовой лиги» в Сямыне (Китай) и установил новый мировой рекорд, побив свой же, который он добыл в сентябре 2023 года.

Вторым в Сямыне стал американец Сэм Кендрикс с результатом 5,82 метра, третьим — китаец Хуан Бокай — 5,72 метра.

Напомним, прежний мировой рекорд Дюплантиса составлял 6,23 метра, он установил его в американском Юджине. За всю карьеру он восемь раз обновлял свой же мировой рекорд. С 2020 года у него лучший результат в прыжках с шестом, который не удалось побить никому, кроме него самого.

В активе 24-летнего Дюплантиса такие титулы, как:

  • олимпийский чемпион 2020 года;
  • чемпион мира 2022 года;
  • чемпион мира 2022 года в помещении;
  • двукратный чемпион Европы;
  • чемпион Европы в помещении 2021 года.
Материалы по теме
«Это будет хаос». Дюплантис — об угрозах безопасности во время Олимпиады в Париже
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android