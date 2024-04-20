Арман Дюплантис восьмой раз за карьеру установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис взял высоту 6,24 метра на этапе «Бриллиантовой лиги» в Сямыне (Китай) и установил новый мировой рекорд, побив свой же, который он добыл в сентябре 2023 года.

Вторым в Сямыне стал американец Сэм Кендрикс с результатом 5,82 метра, третьим — китаец Хуан Бокай — 5,72 метра.

Напомним, прежний мировой рекорд Дюплантиса составлял 6,23 метра, он установил его в американском Юджине. За всю карьеру он восемь раз обновлял свой же мировой рекорд. С 2020 года у него лучший результат в прыжках с шестом, который не удалось побить никому, кроме него самого.

В активе 24-летнего Дюплантиса такие титулы, как: