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«Это будет хаос». Дюплантис — об угрозах безопасности во время Олимпиады в Париже

«Это будет хаос». Дюплантис — об угрозах безопасности во время Олимпиады в Париже
Арман Дюплантис
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Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира (2022, 2023) по прыжкам с шестом Арман Дюплантис поделился мнением об угрозах безопасности во время Олимпиады-2024 в Париже. Легкоатлет сделал заявление во время недавней рекламной кампании в столице Франции.

«Это будет хаос. Всё и так хаотично. Если добавить Олимпиаду, то повсюду будут люди и будет многое происходить.

Во время Олимпиады мы будем много находиться в своём собственном «пузыре». Надеюсь, после соревнований мы не станем часто выходить на улицу. Я не думаю об этом слишком много», — приводит слова спортсмена Expressen.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены могут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.

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