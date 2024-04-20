Ронни О'Салливан прилетел в Шеффилд на чемпионат мира по снукеру

Британский снукерист, первый номер мирового рейтинга Ронни О'Салливан прибыл в Шеффилд (Англия) для участия в чемпионате мира по снукеру.

Фото: Из личного архива Ронни О'Салливана

Его соперником в первом раунде турнира будет Джексон Пейдж из Уэльса (43-й номер в мировой классификации). Действующим чемпионом мира является бельгиец Люка Бресель.

Чемпионат мира по снукеру пройдёт с 20 апреля по 6 мая. Общий призовой фонд соревнований — £ 2,395 млн. Победитель турнира получит £ 500 тыс.

Ронни О'Салливан — семикратный чемпион мира. Последний раз он выигрывал турнир в 2022 году.

Напомним, он возобновил работу с психиатром Стивом Питерсом в преддверии чемпионата мира и заявил, что если это не решит его психологических проблем, то он может завершить карьеру снукериста.