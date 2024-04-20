«Хочу научить Сагинашвили уважению». Ларратт — о чемпионском матче на East vs West 12

Канадский армрестлер Девон Ларратт рассказал о настрое на чемпионский матч на East vs West 12, который состоится сегодня, 20 апреля, в Стамбуле (Турция). Напомним, Ларратт встретится с грузинским спортсменом Леваном Сагинашвили и поборется за титул в супертяжёлом весе.

«Я хочу научить Левана Сагинашвили терпению и уважению. Чем более он уверен в себе, тем лучше для меня. Мне так даже проще будет. В меня мало кто верит, но победа станет для меня огромным достижением. Я бы вновь стал первым номером в рейтинге, вновь забрал бы себе чемпионский молот и стал бы самым возрастным чемпионом-супертяжеловесом. Для меня эта схватка значит очень многое», — рассказал Ларратт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.