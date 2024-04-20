«Русские любят сгущёнку. И мне она нравится». Интервью с брутальным канадским армрестлером

В субботу, 20 ноября, в Стамбуле (Турция) в рамках промоушена East vs West состоится один из самых ожидаемых поединков в истории армрестлинга: действующий чемпион мира в супертяжёлом весе канадец Девон Ларратт встретится с могучим грузином Леваном Сагинашвили.

В 2022 году Сагинашвили буквально разгромил соперника, получившего травму бицепса. И Ларратту пришлось отдать свой молот, который вручается сильнейшему армрестлеру мира. Два года спустя состоится реванш, который можно будет посмотреть на «Кинопоиске». И главная схватка и весь кард турнира East vs West 12 будут доступны зрителю с 20:00 мск.

Ну а в качестве разогрева предлагаем вам прочитать эксклюзивное интервью Ларратта корреспонденту «Чемпионата». Что значит для него поединок с Сагинашвили? Как он относится к статусу клоуна и шута? Сколько кленового сиропа он пьёт, чтобы восстановить вес? Помнит ли он своё противостояние с Денисом Цыпленковым? Читайте и узнаете ответы на все вопросы!

«Я вижу сходство между армрестлингом и шахматами»

– Девон, многие говорят, что вы – один из самых умных и образованных армрестлеров мира. Сейчас в Канаде проходит шахматный турнир претендентов. Следите ли за этим турниром?

– Я как бы люблю шахматы, но так активно не слежу за ними. Я просто люблю в них играть.

– Можно ли сказать, что армрестлинг чем-то напоминает шахматы? Вам тоже наперёд надо продумать, как действовать, какой ход сделать.

– Да, я вижу большое сходство между шахматами и армрестлингом, хотя шахматы намного сложнее. В этой игре надо чем-то пожертвовать, чтобы чем-то большим завладеть, выиграть позицию. Так же и в армрестлинге: надо чем-то, возможно, пожертвовать в борьбе, чтобы получить более выгодную позицию.

– Какие виды спорта любите смотреть?

– Когда я был маленьким, то играл в баскетбол и занимался единоборствами, поэтому мне нравилось смотреть оба этих вида спорта. Но сейчас люблю смотреть нарезки, хайлайты любого вида спорта. Везде есть захватывающие моменты, и я стараюсь просто смотреть самое яркое в них.

– То есть можете даже фигурное катание посмотреть?

– Конечно. Там тоже есть удивительные и потрясающие моменты. Очевидно, предпочтение отдаю женскому катанию (смеётся).

Девон Ларратт Фото: Из личного архива спортсмена

– Вы дружите с кем-то из звёзд мирового спорта?

– Да, я дружу со многими бойцами. Вообще, многие бойцы высокого уровня дружат со спортсменами силовых видов, пауэрлифтерами, армрестлерами.

– Вы когда-то пробовали себя в единоборствах. Почему не пошло?

– Я думаю, что в молодости был довольно хорошим бойцом. Вообще-то в детстве я занимался дзюдо. Когда я служил в армии, немного дрался и был не так уж плох. Когда мне было под 30, у меня была возможность стать бойцом, но я не захотел. Сейчас, в моём возрасте, а мне почти 49, у меня много травм, поэтому мне трудно продолжать драться на каком-то высоком уровне.

«Русские любят сгущёнку. Мне она тоже нравится»

– Месси против Роналду в футболе – это уже неактуально, хотя ещё пару лет назад все в мире спорта только и говорили об этом противостоянии. В армрестлинге есть противостояние такого же статуса?

– Раньше это было противостояние между мной и Денисом Цыпленковым. История нашей дуэли строилась десятилетиями. На правой руке поединок должен был состояться ещё 15 лет назад! Мы оба очень популярны. Цыпленков особенно популярен в странах Восточной Европы и в Азии, а я – в остальном мире. Когда состоялось противостояние в ноябре, был очень большой ажиотаж: накал страстей, шумиха в СМИ. А сейчас, наверное, самое громкое противостояние – между мной и Леваном. Оно тоже очень популярное, хотя у нас с ним не такая большая предыстория. Мы всего два года назад в первый раз столкнулись, и сейчас лишь второй раз будем бороться. Однако это матч, который все ждали.

– Назовите тройку самых крутых, на ваш взгляд, супертяжей в мире армрестлинга.

– Для меня Леван самый сильный, я думаю, он работает со своими слабостями и поэтому побеждает. Он прогрессирует очень быстро. Очень сложно назвать топ-3, потому что сейчас около семи армрестлеров находятся примерно на одном уровне. Они все сильны, чёрт возьми! Хорошо, пусть в топ-3 войдут Леван Сагинашвили, Эрмис Гаспарини и Виталий Лалетин. Но, как я сказал, в топ-3 могут быть все ребята. Тут зависит от того, как выпадет жребий.

– Для армрестлинга важны сила, техника и выносливость. Обычно у спортсменов доминирует одно из качеств. На ваш взгляд, кто круче: армрестлеры, у которых превалирует сила, техника или выносливость?

– Сила и техника – почти в равной степени. Дело в том, что техника и сила работают очень тесно вместе. Они важнее, чем выносливость. Если ты выносливый, значит, ты здоровый. Это важно, но самое главное – это сила и техника.

– Вы часто в карьере меняете весовые категории. Трудно ли вам это даётся?

– Мой вес в обычной жизни – 112-113 кг. Для меня комфортно бороться в категории до 115 кг, не проблема и до 105 кг согнать. Но самые большие деньги платят супертяжеловесам. Вот набрать вес довольно сложно, а скинуть для меня – проблем нет. Я даже сейчас вешу меньше 120 кг.

Девон Ларратт Фото: Из личного архива спортсмена

– При подготовке к схваткам вы едите блинчики. Сколько кленового сиропа получили в этот раз от фанатов?

– Очень много! Каждый день поклонники присылают мне огромное количество сиропа (смеётся)! Сейчас у меня дома четыре трёхлитровые бутылки этого сиропа. Никому его не отдаю, мешаю с водой и пью. Вообще, я ем всё. Знаю, что русские любят сгущёнку – мне она тоже нравится.

«Я бы хотел научить Левана терпению и уважению»

– Кого вы можете назвать своим главным соперником в карьере?

– Я бы выделил двоих – Джона Брзенка и Майкла Тодда.

– Насколько принципиален для вас матч с Леваном?

– Во-первых, это будет красиво. В меня мало кто верит, но победа станет для меня огромным достижением. Я бы вновь стал первым номером в рейтинге, вновь забрал бы себе чемпионский молот и стал бы самым возрастным чемпионом-супертяжеловесом. Для меня эта схватка значит очень многое.

– Перед поединком Леван говорил, что в этот раз победить вас ему будет проще. Полагаю, у вас совершенно иное мнение.

– Леван так сказал?

– Да, в одном из его интервью.

– Он должен так говорить. Но я хочу научить его терпению и уважению. Чем более он уверен в себе, тем лучше для меня. Мне так даже проще будет.

– У Левана была травма, он долго не выступал. Как это может сказаться на поединке?

– Посмотрим. Но у большинства спортсменов есть травмы. Большинство из участников карда выйдут бороться с травмами – это обычное дело. Что касается его простоя, в этом есть плюсы и минусы. Плюс в том, что он мог целенаправленно готовиться и набирать форму, не отвлекаясь на соревнования. Ведь во время активных выступлений ты получаешь повреждения, две-три недели, а то и месяц, не можешь нормально тренироваться. Леван же всё это время готовился. Минус же для него в том, что он мог немного растерять после травмы соревновательную практику.

– Когда Леван был во Флориде и встретился с вами, обсуждали тогда суперматч?

– Мы оба понимали, что схватка предстоит, но тогда контракт ещё не был подписан и мы не обсуждали это. У меня тогда впереди были поединки с Георгием Цветковым и Денисом Цыпленковым, и говорить о нашей схватке было преждевременно.

Девон Ларратт Фото: Из личного архива спортсмена

– Можно ли назвать вас с Леваном приятелями?

– У нас хорошие отношения. Мы оба уважаем нашу приверженность армрестлингу и готовность делать всё для развития этого вида спорта.

– В своих соцсетях вы часто подкалывали Левана. Он не обижался?

– Два года назад, когда был первый матч, мне кажется, он расстраивался после моих шуток. Сейчас – уже нет. У нас уже есть какое-то общение, мы уже знаем друг друга. Теперь он больше понимает меня. Но всё равно я перед матчем буду его подкалывать. У нас будет битва. Без поддавков и жалости.

– Из-за вашего эпатажного поведения и трэш-тока некоторые фанаты армрестлинга называют вас клоуном. На вас как-то влияет такое мнение болельщиков?

– Быть клоуном – моя обязанность (смеётся). Кому-то нужно быть шутом, и, видимо, это моя работа. Так что нормально воспринимаю подобное мнение.

– Это поведение – ваш образ или вы действительно такой в жизни?

– Мне сложно ответить на этот вопрос. Я многогранен и в любой момент жизни могу быть тем или иным человеком. Мне легко примерить на себя какую-то роль и играть какого-нибудь персонажа. Мне легко даётся актёрская игра, поэтому я даже сам не всегда понимаю, играю в настоящий момент или нет. У меня всегда хорошие намерения, но иногда это тяжело донести до людей.

– А вы не думали попробовать себя в актёрстве?

– У меня жена актриса, но я сам попробовать себя в этой роли не хотел бы. Я достаточно играю в реальной жизни.

«Если выиграю, уйду в загул. Это будет нечто особенное!»

– Недавно вы сняли ролик, где переделали песню Sia Unstoppable под предстоящий матч. Только этой песней или ещё какими-то настраивали себя на поединок?

– Я слушаю разную музыку. У меня нет какого-то специфического жанра. Но на мой выход в сегодняшнем матче с Леваном я выбрал Clair De Lune — Claude Debussy. Решил в этот раз добавить чуточку спокойствия. Обычно я выхожу под более агрессивную музыку, но в этот раз песня будет умиротворённой.

Девон Ларратт Фото: Из личного архива спортсмена

– Уже придумали, как будете отмечать победу, если она случится?

– Это будет нечто особенное! Я уйду в загул. Это будет ни с чем не сравнимое празднование. Я начну отмечать здесь, продолжу в Канаде и в других местах, где окажусь.

– Есть уже какие-то дальнейшие планы после этого матча или всё зависит от его исхода?

– У меня есть много планов и в спорте, и вне спорта. Вне спорта я планирую развивать клинику по выращиванию стволовых клеток: проводить собрания, приглашать врачей, учёных. Я планирую открыть полноценную клинику в Гондурасе, там всем армрестлерам будут делать различные процедуры и продвигать новые технологии. Они хорошо помогли мне, и я хочу донести подобное всему миру. Также я хочу стать фермером. Я вырос на ферме, и теперь у меня есть желание вернуться к истокам. Это будет небольшая ферма, где будут расти ягоды, овощи, бегать куры и козы.

– Артём Тайнов сказал: «Чемпионаты мира, Европы – это всё для любителей. А «Восток – Запад» – профессиональная лига». Согласны ли вы с таким мнением?

– Конечно, согласен. Для меня профессионал – это армрестлер, которому хорошо платят. В некоторых странах, например в Казахстане или Грузии, за победу на чемпионате мира дают хорошие премии. Армрестлер оттуда может назвать себя профессионалом, потому что на эти деньги он может достойно жить у себя. Но для большинства East vs. West – пик профессионализма, где ты можешь заработать, занимаясь только спортом.

– Нет расстраивает ли вас, что армрестлинг не такой популярный вид спорта, как футбол или UFC? Хотя, казалось бы, проще заняться армрестлингом, чем тем же футболом или единоборствами.

– Сейчас армрестлинг прибавил в популярности. Раньше было сильно хуже. По ходу моей карьеры я наблюдал, как им начинают интересоваться всё больше и больше людей, как растут призовые и возможности для занятия этим видом спорта. Я счастлив, что армрестлинг находится там, где сейчас.

– Как можно раскрутить армрестлинг, чтобы он перестал быть нишевым видом спорта?

– Нужно время. Нужно постараться популяризовать армрестлинг в школах, а также развивать его на всех уровнях: новички, юниоры, взрослые. Потому что пока, на самом деле, хорошо чувствуют себя только топовые спортсмены. Они хорошо зарабатывают, они популярны. Но нужно помочь всем ступеням этой пирамиды, начиная с детей и любителей. Ну и неплохо было бы, чтобы в армрестлинг вложились финансово. Деньги всегда помогают.

– Может ли помочь Саудовская Аравия, которая проводит турниры с большим призовым фондом и хорошим медиаосвещением?

– Да, конечно. У нас есть планы провести матчи в Саудовской Аравии в ближайшие месяцы. Надеюсь, всё получится. Пока идея на стадии обсуждения, но у меня были контакты с людьми, которые занимаются развитием спорта в Саудовской Аравии. Надеюсь, всё получится.