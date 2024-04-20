Канадский чемпион включил российского армрестлера Лалетина в топ-3 сильнейших в мире

Канадский армрестлер Девон Ларратт назвал сильнейших армрестлеров в мире. По словам действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе, одним из спортсменов, которых можно включить в топ-3 рейтинга, является российский армрестлер Виталий Лалетин.

«Очень сложно назвать топ-3, потому что сейчас около семи армрестлеров находятся примерно на одном уровне. Они все сильны, чёрт возьми! Хорошо, пусть в топ-3 войдут Леван Сагинашвили, Эрмис Гаспарини и Виталий Лалетин. Но, как я сказал, в топ-3 могут быть все ребята. Тут зависит от того, как выпадет жребий», — рассказал Ларратт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, сегодня, 20 апреля, в Стамбуле (Турция) состоится чемпионский матч на East vs West 12, в котором Ларратт сразится с грузинским спортсменом Леваном Сагинашвили.