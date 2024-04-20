Ларратт: у меня дома трёхлитровые бутылки кленового сиропа. Я мешаю его с водой и пью

Канадский армрестлер Девон Ларратт рассказал о лучших подарках, которые получал от фанатов. По словам действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе, больше всего ему нравится, когда поклонники присылают кленовый сироп, так как он подходит к блинчикам, которые канадец ест при подготовке к схваткам.

«Каждый день поклонники присылают мне огромное количество кленового сиропа (смеётся)! Сейчас у меня дома четыре трёхлитровые бутылки. Никому его не отдаю, мешаю с водой и пью. Вообще, я ем всё. Знаю, что русские любят сгущёнку – мне она тоже нравится», — рассказал Ларратт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, сегодня, 20 апреля, в Стамбуле (Турция) состоится чемпионский матч на East vs West 12, в котором Ларратт сразится с грузинским спортсменом Леваном Сагинашвили.