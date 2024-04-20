Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ларратт: у меня дома трёхлитровые бутылки кленового сиропа. Я мешаю его с водой и пью

Ларратт: у меня дома трёхлитровые бутылки кленового сиропа. Я мешаю его с водой и пью
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский армрестлер Девон Ларратт рассказал о лучших подарках, которые получал от фанатов. По словам действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе, больше всего ему нравится, когда поклонники присылают кленовый сироп, так как он подходит к блинчикам, которые канадец ест при подготовке к схваткам.

«Каждый день поклонники присылают мне огромное количество кленового сиропа (смеётся)! Сейчас у меня дома четыре трёхлитровые бутылки. Никому его не отдаю, мешаю с водой и пью. Вообще, я ем всё. Знаю, что русские любят сгущёнку – мне она тоже нравится», — рассказал Ларратт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, сегодня, 20 апреля, в Стамбуле (Турция) состоится чемпионский матч на East vs West 12, в котором Ларратт сразится с грузинским спортсменом Леваном Сагинашвили.

Материалы по теме
«Русские любят сгущёнку. И мне она нравится». Интервью с брутальным канадским армрестлером
Эксклюзив
«Русские любят сгущёнку. И мне она нравится». Интервью с брутальным канадским армрестлером
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android