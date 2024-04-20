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Канадский армрестлер Девон Ларратт: кому-то нужно быть шутом, и это, видимо, моя работа

Канадский армрестлер Девон Ларратт: кому-то нужно быть шутом, и это, видимо, моя работа
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Канадский армрестлер Девон Ларратт отреагировал на то, что некоторые фанаты армрестлинга называют его клоуном из-за достаточно эпатажного поведения и трэш-тока.

«Быть клоуном – моя обязанность (смеётся). Кому-то нужно быть шутом, и, видимо, это моя работа. Я многогранен, и в любой момент жизни могу быть тем или иным человеком. Мне легко примерить на себя какую-то роль и играть какого-нибудь персонажа. Мне легко даётся актёрская игра, поэтому я даже сам не всегда понимаю, играю в настоящий момент или нет. У меня всегда хорошие намерения, но иногда это тяжело донести до людей», — рассказал Ларратт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, сегодня, 20 апреля, в Стамбуле (Турция) состоится чемпионский матч на East vs West 12, в котором Ларратт сразится с грузинским спортсменом Леваном Сагинашвили.

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