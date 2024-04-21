Люка Бресель не смог разрушить «проклятие Крусибла»

Действующий чемпион не может защитить свой первый титул на «Крусибле», где проводятся игры с 1977 года.

Бельгийский снукерист Люка Бресель, чемпион мира 2023 года уступил 31-му номеру мирового рейтинга из Англии Дэвиду Гилберту. Встреча завершилась со счётом 9:10.

Таким образом, бельгиец не смог разрушить так называемое «проклятие Крусибла». Феномен заключается в том, что ни один снукерист, выиграв свой первый титул на этой арене, не может защитить его в следующем году.

До того как чемпионат мира стали проводить в «Крусибле», ни один из игроков современной эры снукера тоже не смог защитить свой первый титул чемпиона мира. За всё время проведения турнира только Джо Дэвис, его брат Фред Дэвис и Джон Палмен смогли защитить свой первый титул чемпиона мира по снукеру – в 1928, 1949 и 1964 годах соответственно.

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