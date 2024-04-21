Люка Бресель в борьбе проиграл Дэвиду Гилберту в 1/16 финала чемпионата мира по снукеру

Бельгийский снукерист Люка Бресель, чемпион мира 2023 года, завершил своё выступление на чемпионате мира в этом сезоне. В матче 1/16 финала спортсмен в упорной борьбе проиграл 31-му номеру мирового рейтинга из Англии Дэвиду Гилберту. Встреча завершилась со счётом 9:10.

Отметим, что по ходу встречи Бресель лидировал со счётом 6:3 после первой сессии, а во второй партии шёл впереди Гилберта со счётом 9:6.

Дэвид Гилберт стал первым определившимся участником 1/8 финала чемпионата мира. За выход в четвертьфинал спортсмен поборется либо с англичанином Робертом Милкинсом (16), либо с китайцем Пан Цзюньсюем (27).

Легендарный многократный чемпион мира по снукеру из Англии Ронни О`Салливан в своём стартовом матче турнира встретится с Джексоном Пейджем (Уэльс, 43).