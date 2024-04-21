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Лагно и Салимова сыграли вничью в 13-м туре Турнира претенденток

Лагно и Салимова сыграли вничью в 13-м туре Турнира претенденток
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Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой в 13-м туре Турнира претенденток.

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 13-й тур, Торонто, Канада
Нургюл Салимова - Екатерина Лагно
20 апреля 2024, суббота. 21:30 МСК
Нургюл Салимова
Окончено
1/2:1/2
Екатерина Лагно

Для Лагно это одиннадцатая ничья на Турнире претенденток. Ранее она также одержала одну победу и потерпела одно поражение.

В заключительном матче Лагно встретится с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами турнира претенденток являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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