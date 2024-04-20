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Турнир претендентов по шахматам — 2024, Ян Непомнящий, 13-й тур, 20 апреля 2024, результаты, турнирная таблица

Судьба Непомнящего решается в партии с шахматным стримером. Дави, Ян! LIVE
Андрей Шитихин
Ян Непомнящий
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Российскому гроссмейстеру необходима победа.

В Торонто (Канада) на шахматном Турнире претендентов – 2024 сегодня, 20 апреля, будут сыграны партии предпоследнего, 13-го тура.

Россиянин Ян Непомнящий белыми сыграет с американцем Хикару Накамурой. Оба гроссмейстера набрали по 7,5 очка и делят первое место вместе с 17-летним индийцем Гукешем Доммараджу. Для Яна сегодня решается практически всё. Для него это последний белый цвет на турнире.

Российские девушки, потерявшие шансы на первое место, сыграют чёрными фигурами. Александра Горячкина встретится с китаянкой Тань Чжунъи, а Екатерина Лагно – с болгаркой Нургюл Салимовой.

Все партии начнутся в 21:30 по московскому времени.

Трансляции всех партий можно посмотреть в группе «Чемпионата» в «Одноклассниках»

Турнир претендентов – 2024. Общий зачёт
Турнир претенденток – 2024. Общий зачёт
Салимова — Лагно. Онлайн-доска Чжунъи — Горячкина. Онлайн-доска Непомнящий — Накамура. Онлайн-доска
Live Андрей Шитихин

Салимова — Лагно. Онлайн-доска

Следить за партией Нургюл Салимова — Екатерина Лагно можно в онлайн-режиме.

21:20 Андрей Шитихин

Чжунъи — Горячкина. Онлайн-доска

Следить за партией Тань Чжунъи — Александра Горячкина можно в онлайн-режиме.

21:15 Андрей Шитихин

Непомнящий — Накамура. Онлайн-доска

Следить за партией Яна Непомнящего с Хикару Накамурой можно в онлайн-режиме.

21:12 Андрей Шитихин

В битве за первое место самым важным будет один фактор, по мнению Хикару Накамуры.

«Опыт! Фабиано, Ян и я – у каждого из нас огромный опыт. Все мы в какой-то степени привыкли к этой ситуации», — сказал американский гроссмейстер.

Напомним, что у Непомнящего, Накамуры и Гукеша равное количество очков, у Каруаны – на 0,5 балла меньше.

20:57 Андрей Шитихин

А про историю противостояния Яна и Хикару (а также Яна и Фабиано Каруаны) ярко рассказал гроссмейстер Дмитрий Кряквин. Вспомнил он и историю про то, из-за чего Непомнящий и Накамура не здоровались.

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20:38 Андрей Шитихин

Статистика партий между Непомнящим и Накамурой — на картинке.

20:32 Андрей Шитихин

Накамура — самый известный шахматный стример мира. В онлайне он проводит, кажется, всё своё время. Даже в Торонто он умудряется записывать влоги о Турнире претендентов, а в выходные играет в интернете в блиц.

20:19 Андрей Шитихин

Ян Непомнящий играет с Хикару Накамурой, партией с которым завершал первый круг. И та партия получилась головокружительной. Россиянин пожертвовал тогда качество за инициативу, в итоге остался с ферзём против трёх фигур соперника, но нашёл способ сделать ничью.

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20:10 Андрей Шитихин

Все пары сегодняшнего тура в мужском турнире — перед вами.

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