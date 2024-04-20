Судьба Непомнящего решается в партии с шахматным стримером. Дави, Ян! LIVE

В Торонто (Канада) на шахматном Турнире претендентов – 2024 сегодня, 20 апреля, будут сыграны партии предпоследнего, 13-го тура.
Россиянин Ян Непомнящий белыми сыграет с американцем Хикару Накамурой. Оба гроссмейстера набрали по 7,5 очка и делят первое место вместе с 17-летним индийцем Гукешем Доммараджу. Для Яна сегодня решается практически всё. Для него это последний белый цвет на турнире.
Российские девушки, потерявшие шансы на первое место, сыграют чёрными фигурами. Александра Горячкина встретится с китаянкой Тань Чжунъи, а Екатерина Лагно – с болгаркой Нургюл Салимовой.
Все партии начнутся в 21:30 по московскому времени.
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Салимова — Лагно. Онлайн-доска
Следить за партией Нургюл Салимова — Екатерина Лагно можно в онлайн-режиме.
Чжунъи — Горячкина. Онлайн-доска
Следить за партией Тань Чжунъи — Александра Горячкина можно в онлайн-режиме.
Непомнящий — Накамура. Онлайн-доска
Следить за партией Яна Непомнящего с Хикару Накамурой можно в онлайн-режиме.
В битве за первое место самым важным будет один фактор, по мнению Хикару Накамуры.
«Опыт! Фабиано, Ян и я – у каждого из нас огромный опыт. Все мы в какой-то степени привыкли к этой ситуации», — сказал американский гроссмейстер.
Напомним, что у Непомнящего, Накамуры и Гукеша равное количество очков, у Каруаны – на 0,5 балла меньше.
А про историю противостояния Яна и Хикару (а также Яна и Фабиано Каруаны) ярко рассказал гроссмейстер Дмитрий Кряквин. Вспомнил он и историю про то, из-за чего Непомнящий и Накамура не здоровались.
Статистика партий между Непомнящим и Накамурой — на картинке.
Накамура — самый известный шахматный стример мира. В онлайне он проводит, кажется, всё своё время. Даже в Торонто он умудряется записывать влоги о Турнире претендентов, а в выходные играет в интернете в блиц.
Ян Непомнящий играет с Хикару Накамурой, партией с которым завершал первый круг. И та партия получилась головокружительной. Россиянин пожертвовал тогда качество за инициативу, в итоге остался с ферзём против трёх фигур соперника, но нашёл способ сделать ничью.
По сути, только от одной партии ничего не зависит, в которой Видит Гуджрати играет с Ниджатом Абасовым. Судьба каждого из трёх лидеров турнира в их собственных руках и головах.
Все пары сегодняшнего тура в мужском турнире — перед вами.