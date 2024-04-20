Судьба Непомнящего решается в партии с шахматным стримером. Дави, Ян! LIVE

В Торонто (Канада) на шахматном Турнире претендентов – 2024 сегодня, 20 апреля, будут сыграны партии предпоследнего, 13-го тура.

Россиянин Ян Непомнящий белыми сыграет с американцем Хикару Накамурой. Оба гроссмейстера набрали по 7,5 очка и делят первое место вместе с 17-летним индийцем Гукешем Доммараджу. Для Яна сегодня решается практически всё. Для него это последний белый цвет на турнире.

Российские девушки, потерявшие шансы на первое место, сыграют чёрными фигурами. Александра Горячкина встретится с китаянкой Тань Чжунъи, а Екатерина Лагно – с болгаркой Нургюл Салимовой.

Все партии начнутся в 21:30 по московскому времени.

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