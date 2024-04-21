Сагинашвили победил Ларратта на турнире по армрестлингу East vs West 12

На турнире по армрестлингу East vs West 12 в главной схватке в супертяжёлом весе грузин Леван Сагинашвили победил действующего канадского чемпиона Девона Ларратта со счётом 4:0.

Турнир проходил в Стамбуле (Турция).

Отметим, соперники уже встречались на турнире King of the Table в июне 2022 года, и тогда грузин уверенно победил своего соперника.

Девон Ларратт является четырёхкратным бронзовый призёром чемпионатов мира (1999, 2000 годов).

Канадец начал карьеру в армрестлинге в 1999 году. На ЧМ в Токио канадец взял две бронзовые медали в категории до 100 кг на правой и левой руке. В 2000 году на чемпионате мира в Рованиеми Ларрата завоевал две бронзовых медали.

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