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Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 20 апреля

Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 20 апреля
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Завершились матчи 13-го тура Турнира претенденток.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Нургюл Салимова (Болгария) — Екатерина Лагно (Россия) — 1/2:1/2.

Тань Чжунъи (Китай) — Александра Горячкина (Россия) — 1/2:1/2.

Хампи Конеру (Индия) — Анна Музычук (Украина) — 1/2:1/2.

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Лэй Тинцзе (Китай) – 1:0.

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Лучшая шахматистка соревнований получит право сразиться в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула, представительницы Китая Цзюй Вэньцзюнь.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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