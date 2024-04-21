Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Непомнящий поделился ожиданиями от партии с Каруаной в решающем туре турнира претендентов

Непомнящий поделился ожиданиями от партии с Каруаной в решающем туре турнира претендентов
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился ожиданиями от партии с американцем Фабиано Каруаной в 14-м туре турнира претендентов, проходящего в Торонто (Канада). Сейчас у спортсменов по восемь очков, они делят вторую строчку с Хикару Накамурой (США) и уступают 0,5 очка лидеру соревнований представителю Индии Гукешу Доммараджу.

«Я постараюсь сыграть в приличные шахматы, и будет уже неплохо, если у меня получится. Я играю чёрными, поэтому у меня будет не так много вариантов. Но Фабиано нужна только победа, поэтому это будет интересная партия», — приводит слова Непомнящего пресс-служба ФИДЕ.

Сам Каруана также кратко высказался о грядущей встрече с Непомнящим: «Мы словно в каком-то фильме».

Партия Каруаны и Непомнящего начнётся сегодня, 21 апреля, в 21:30 мск.

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 14-й тур, Торонто, Канада
Фабиано Каруана - Ян Непомнящий
21 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Фабиано Каруана
Не началось
Ян Непомнящий
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android