Непомнящий поделился ожиданиями от партии с Каруаной в решающем туре турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился ожиданиями от партии с американцем Фабиано Каруаной в 14-м туре турнира претендентов, проходящего в Торонто (Канада). Сейчас у спортсменов по восемь очков, они делят вторую строчку с Хикару Накамурой (США) и уступают 0,5 очка лидеру соревнований представителю Индии Гукешу Доммараджу.

«Я постараюсь сыграть в приличные шахматы, и будет уже неплохо, если у меня получится. Я играю чёрными, поэтому у меня будет не так много вариантов. Но Фабиано нужна только победа, поэтому это будет интересная партия», — приводит слова Непомнящего пресс-служба ФИДЕ.

Сам Каруана также кратко высказался о грядущей встрече с Непомнящим: «Мы словно в каком-то фильме».

Партия Каруаны и Непомнящего начнётся сегодня, 21 апреля, в 21:30 мск.