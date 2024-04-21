Непомнящий — Каруана: когда начало партии на турнире претендентов, где смотреть

Сегодня, 21 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов—2024. В 14-м туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Фабиано Каруана (США). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

Партия начнётся в 21:30 мск. Непомнящий стал участником турнира претендентов как проигравший в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других партий 14-го тура:

Алиреза Фируджа (Франция) — Видит Гуджрати (Индия);

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия);

Хикару Накамура (США) — Гукеш Доммараджу (Индия).

Непомнящий набрал восемь очков и делит вторую строчку в турнирной таблице с американцами Накамурой и Каруаной. Лидирует за тур до окончания турнира Гукеш Доммараджу, у которого 8,5 очка.

Турнир претендентов-2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.