Лагно — Вайшали: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть

Сегодня, 21 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. В 14-м туре между собой сыграют Екатерина Лагно (Россия) и Рамешбабу Вайшали (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада). Партия начнётся в 21:30 мск.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других партий 14-го тура:

Анна Музычук (Украина) —Тань Чжунъи (Китай);

Лэй Тинцзе (Китай) — Хампи Конеру (Индия);

Александра Горячкина (Россия) — Нургюл Салимова (Болгария).

Турнир продолжится до 21 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка. Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.