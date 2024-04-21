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Лагно — Вайшали: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть

Лагно — Вайшали: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть
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Сегодня, 21 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. В 14-м туре между собой сыграют Екатерина Лагно (Россия) и Рамешбабу Вайшали (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада). Партия начнётся в 21:30 мск.

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 14-й тур, Торонто, Канада
Екатерина Лагно - Рамешбабу Вайшали
21 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Екатерина Лагно
Не началось
Рамешбабу Вайшали

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других партий 14-го тура:

  • Анна Музычук (Украина) —Тань Чжунъи (Китай);
  • Лэй Тинцзе (Китай) — Хампи Конеру (Индия);
  • Александра Горячкина (Россия) — Нургюл Салимова (Болгария).

Турнир продолжится до 21 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка. Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

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