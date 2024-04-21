Российская легкоатлетка Дина Александрова выиграла марафон в Цюрихе

Российская легкоатлетка Дина Александрова стала победительницей марафона, который прошёл в Цюрихе (Швейцария).

Александрова установила личный рекорд, преодолев дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 29 минут. Второе место заняла Серкалем Менгисте из Эфиопии (2.34,09), третьей к финишу пришла кенийская спортсменка Наоми Джепкогей Майо (2.35,44).

У мужчин победу одержал кениец Марк Косгей Кипту (2.12,31), вторым стал его соотечественник Ругут Кипчумба (2.14,06). Третье место занял швейцарец Патрик Вэгели (2.14,22).

В марафоне участвовали более 90 мужчин. Из них российскую спортсменку опередили всего 22 человека.

Отметим, 31-летняя Александрова является чемпионкой России по кроссу 2015 года.