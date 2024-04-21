Каруана перед партией с Непомнящим высказался о «помощи американцев» друг другу

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана на пресс-конференции после выигранной партии в 13-м туре высказался о возможной «помощи американцев» друг другу на Турнире претендентов — 2024, который до 23 апреля проходит в Торонто (Канада). Напомним, к последней партии два американца — Каруана и Хикару Накамура делят второе место с россиянином Яном Непомнящим. Гукеш Доммараджу из Индии обгоняет их на 0,5 очка.

— Вы с Накамурой оба американца, которым обязательно надо выиграть сегодняшнюю партию. На этом этапе вы можете как-то помочь друг другу? Может быть, делитесь подготовкой?

— Я думаю, сейчас у нас есть более важные дела, чем помощь друг другу.

Напомним, в финальном, 14-м туре лидеры встретятся между собой и могут разыграть победу по итогам партии. Фабиано Каруана сыграет с Яном Непомнящим, а Хикару Накамура — с Гукешем Доммараджу.