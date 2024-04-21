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Каруана перед партией с Непомнящим высказался о «помощи американцев» друг другу

Каруана перед партией с Непомнящим высказался о «помощи американцев» друг другу
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Американский гроссмейстер Фабиано Каруана на пресс-конференции после выигранной партии в 13-м туре высказался о возможной «помощи американцев» друг другу на Турнире претендентов — 2024, который до 23 апреля проходит в Торонто (Канада). Напомним, к последней партии два американца — Каруана и Хикару Накамура делят второе место с россиянином Яном Непомнящим. Гукеш Доммараджу из Индии обгоняет их на 0,5 очка.

— Вы с Накамурой оба американца, которым обязательно надо выиграть сегодняшнюю партию. На этом этапе вы можете как-то помочь друг другу? Может быть, делитесь подготовкой?

— Я думаю, сейчас у нас есть более важные дела, чем помощь друг другу.

Напомним, в финальном, 14-м туре лидеры встретятся между собой и могут разыграть победу по итогам партии. Фабиано Каруана сыграет с Яном Непомнящим, а Хикару Накамура — с Гукешем Доммараджу.

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 14-й тур, Торонто, Канада
Фабиано Каруана - Ян Непомнящий
21 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Фабиано Каруана
Не началось
Ян Непомнящий
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 14-й тур, Торонто, Канада
Хикару Накамура - Гукеш Доммараджу
21 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Хикару Накамура
Не началось
Гукеш Доммараджу
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