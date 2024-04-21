Аниш Гири высказался о гонке за победу в Турнире претендентов — 2024

Нидерландский гроссмейстер Аниш Гири в социальных сетях высказался о гонке за победу в Турнире претендентов — 2024. Напомним, к последней партии два американца — Фабиано Каруана и Хикару Накамура — делят второе место с россиянином Яном Непомнящим. Гукеш Доммараджу из Индии обгоняет их на 0,5 очка.

«Независимо от того чем это всё закончится, через два дня мы с Хикару вернемся к трансляции «Титульного вторника», а Гукеш Доммараджу — нет», — сказал Гири.

По мнению шахматиста, победа Хикары Накамуры в турнире претендентов будет более значимой для всего мира, так как американец является ещё и популярным стримером. Победа Гукеша Доммараджу важна для Индии, но на развитие шахмат во всём остальном мире она мало повлияет. К тому же в этом случае возможный матч за звание чемпиона мира Гукеш Доммараджу — Дин Лижэнь вряд ли заинтересует большое количество аудитории.

Напомним, в финальном, 14-м туре лидеры встретятся между собой и могут разыграть победу по итогам партии. Гукеш Доммараджу сыграет с Хикару Накамурой, а Фабиано Каруана — с Яном Непомнящим.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».