Тань Чжунъи выиграла Турнир претенденток – 2024

Представительница Китая Тань Чжунъи сыграла вничью с представительницей Украины Анной Музычук в заключительном туре Турнира претенденток – 2024.

Таким образом, Чжунъи выиграла Турнир претенденток.

Победительница получит призовые в размере € 24 тысяч, а также € 1750 за каждые пол-очка.

Чжунъи получит право сразиться в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году с действующей обладательницей титула, представительницей Китая Цзюй Вэньцзюнь.

Отметим, также на турнире принимали участие две российские шахматистки – Александра Горячкина и Екатерина Лагно, которые в эти минуты проводят свои заключительные матчи на турнире, играя против Нюргул Салимовой (Болгария) и Рамешбабу Вайшали (Индия) соответственно.

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