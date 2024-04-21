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Турнир претендентов по шахматам — 2024, Ян Непомнящий, 14-й тур, 21 апреля 2024, результаты, турнирная таблица

Непомнящему в решающей партии нужно раздавить фаворита. Способен Ян на чудо? LIVE
Михаил Чесалин Андрей Шитихин
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Ян Непомнящий
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Российскому гроссмейстеру необходима только победа, чтобы получить право сыграть в тай-брейке.

В Торонто (Канада) на шахматном Турнире претендентов – 2024 сегодня, 21 апреля, будут сыграны партии последнего, 14-го тура.

Турнирную таблицу возглавляет 17-летний индиец Гукеш Доммараджу, на счету которого 8,5 очка. У россиянина Яна Непомнящего и американцев Хикару Накамуры и Фабиано Каруаны по восемь очков.

В заключительном туре Непомнящий чёрными сыграет с Каруаной, а Накамура белыми – с Гукешем. Для российского гроссмейстера есть только один вариант побороться пока даже не за первое место, а за право сыграть в тай-брейке – победа чёрными фигурами «по заказу».

Но та же самая задача стоит и перед американскими шахматистами. Только Гукеш может позволить себе сыграть вничью, чтобы как минимум обеспечить тай-брейк.

Чтобы четверо гроссмейстеров до последнего тура претендовали на победу – такого на турнирах претендентов не было никогда. Так что 14-й тур будет просто огненным.

Все партии начнутся в 21:30 по московскому времени.

Трансляции всех партий можно посмотреть в группе «Чемпионата» в «Одноклассниках»

Турнир претендентов – 2024. Общий зачёт
Турнир претенденток – 2024. Общий зачёт
Live Андрей Шитихин

Яну предстоит решить сложнейшую задачу. Баланс личных встреч с Каруаной в классику у него равный.

20:02 Андрей Шитихин

Все расклады на последний тур известны. Как именно Ян Непомнящий может побороться за первое место в Турнире претендентов — 2024, читайте в нашем материале. Ясно одно, если это и случится — только в тай-брейке.

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