Непомнящему в решающей партии нужно раздавить фаворита. Способен Ян на чудо? LIVE

В Торонто (Канада) на шахматном Турнире претендентов – 2024 сегодня, 21 апреля, будут сыграны партии последнего, 14-го тура.
Турнирную таблицу возглавляет 17-летний индиец Гукеш Доммараджу, на счету которого 8,5 очка. У россиянина Яна Непомнящего и американцев Хикару Накамуры и Фабиано Каруаны по восемь очков.
В заключительном туре Непомнящий чёрными сыграет с Каруаной, а Накамура белыми – с Гукешем. Для российского гроссмейстера есть только один вариант побороться пока даже не за первое место, а за право сыграть в тай-брейке – победа чёрными фигурами «по заказу».
Но та же самая задача стоит и перед американскими шахматистами. Только Гукеш может позволить себе сыграть вничью, чтобы как минимум обеспечить тай-брейк.
Чтобы четверо гроссмейстеров до последнего тура претендовали на победу – такого на турнирах претендентов не было никогда. Так что 14-й тур будет просто огненным.
Все партии начнутся в 21:30 по московскому времени.
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Яну предстоит решить сложнейшую задачу. Баланс личных встреч с Каруаной в классику у него равный.
Все расклады на последний тур известны. Как именно Ян Непомнящий может побороться за первое место в Турнире претендентов — 2024, читайте в нашем материале. Ясно одно, если это и случится — только в тай-брейке.