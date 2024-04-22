Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 21 апреля

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21 апреля состоялся заключительный 14-й тур Турнира претендентов — 2024. Все четыре партии мужского турнира игрового дня завершены.

Результаты игрового дня 21 апреля

Фабиано Каруана (США) — Ян Непомнящий (Россия) — 1/2:1/2.

Алиреза Фируджа (Франция) — Видит Гуджрати (Индия) — 1/2:1/2.

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 0:1.

Хикару Накамура (США) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 1/2:1/2.

Напомним, турнир претендентов — 2024 проходил с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). Его победитель Гукеш Доммараджу сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам: