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Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 21 апреля

Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 21 апреля
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Завершился последний тур Турнира претенденток. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Екатерина Лагно (Россия) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 0:1

Лэй Тинцзе (Китай) — Хампи Конеру (Индия) — 0:1

Анна Музычук (Украина) — Тань Чжунъи (Китай) — 1/2:1/2

Александра Горячкина (Россия) — Нургюл Салимова (Болгария) — 1/2:1/2

Напомним, победу на Турнире претенденток одержала представительница Китая Тань Чжунъи. Победительница получит призовые в размере € 24 тысяч, а также € 1750 за каждые пол-очка.

Чжунъи получит право сразиться в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году с действующей обладательницей титула, представительницей Китая Цзюй Вэньцзюнь.

Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно заняли пятое и шестое место соответственно.

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