Стало известно, что Ян Непомнящий сказал, когда понял, что не выиграет турнир претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий эмоционально обратился к американцу Фабиано Каруане после того, как провёл анализ решающих ходов в заключительной партии в 14-м туре турнира претендентов и понял, что не сможет одержать победу.

Непомнящий сказал американскому гроссмейстеру: «Мне очень жаль».

Каруана ответил россиянину: «Это моя вина». Слова шахматистов приводит журналист Олимпио Ди Луппи в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, что в 14-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной. Также в последней партии представитель Индии Гукеш Доммараджу сыграл вничью с Хикару Накамурой и стал победителем турнира.

Турнир претендентов — 2024 проходил с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). Его победитель Гукеш Доммараджу сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

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