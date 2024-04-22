Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Шипов: неудача Горячкиной на турнире претенденток воистину необъяснима

Шипов: неудача Горячкиной на турнире претенденток воистину необъяснима
Аудио-версия:
Комментарии

Международный гроссмейстер и тренер по шахматам Сергей Шипов высказался о выступлении российских шахматисток Екатерины Лагно и Александры Горячкиной на турнире претенденток — 2024. Шипов назвал выступление российских игроков провальным и отметил неожиданно низкий результат Горячкиной.

«Девушки, увы, просто провалились. Итог откровенно слабый. У Кати по понятным причинам было мало энергии, а вот неудача Саши воистину необъяснима. Опытная, классная шахматистка в свои цветущие 25 лет не могла не набрать в столь разнородном турнире свои законные +3 или +4. Но это произошло. Со стороны не понять, в чём причина… Надеюсь, что Горячкина преодолеет нынешний кризис и вернётся к борьбе за титул», — написал Шипов в своём телеграм-канале.

Напомним, Александра Горячкина набрала 7 очков и заняла пятое место на турнире претенденток — 2024. Екатерина Лагно с 6,5 очка расположилась на шестом месте.

Материалы по теме
Горячкина сыграла вничью с Салимовой в 14-м туре турнира претенденток
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android