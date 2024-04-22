Сергей Шипов: Гукеш Доммараджу не по годам серьёзен, солиден и вынослив. Просто скала

Международный гроссмейстер и тренер по шахматам Сергей Шипов высказался о победе индийского шахматиста Гукеша Доммараджу на Турнире претендентов — 2024. Шипов отметил сенсационное выступление и зрелость 17-летнего гроссмейстера.

«Позитивной сенсацией мужского турнира, конечно, стал Гукеш. Мы все знали, что у парня большое будущее, но никто не предполагал, что оно наступит так быстро! Кстати, при внимательном рассмотрении я никак не могу в нём увидеть его 17 лет. И дело не только в крутой мужской бороде. Он не по годам серьёзен, солиден и вынослив. Просто скала. Посмотрите, к примеру, на наших шахматистов в его возрасте. Мальчишки обыкновенные! А он — муж», — написал Шипов в своём телеграм-канале.

Напомним, Гукеш Доммараджу набрал 9 очков и стал победителем Турнира претендентов — 2024, прошедшего в Торонто (Канада). Ему предстоит сразиться с действующим чемпионом мира китайским шахматистом Дин Лижэнем за шахматную корону.