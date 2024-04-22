Карпов: Непомнящему пару раз откровенно повезло на турнире претендентов

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР), 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о выступлении россиянина Яна Непомнящего на Турнире претендентов — 2024 в Торонто (Канада). Карпов отметил достойную игру Непомнящего, однако подчеркнул, что в некоторых партиях на турнире российскому шахматисту повезло и он избежал поражения.

«Непомнящий выступил достойно, не потерпев ни одного поражения на таком турнире. Пару раз ему, правда, откровенно повезло. Но 17-летний Гукеш молодец», — приводит слова Карпова ТАСС.

Непомнящий набрал 8,5 очка и разделил второе место на турнире претендентов с американцами Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой. Победителем турнира стал 17-летний индийский шахматист Гукеш Доммараджу, набравший 9 очков.