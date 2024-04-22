Джадд Трамп высказался о своей победе на старте чемпионата мира по снукеру

Британский снукерист, второй номер мирового рейтинга Джадд Трамп прокомментировал свою победу над иранцем Хоссейном Вафаеем (10:5) в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2024, который проходит в Шеффилде (Англия).

«В первой сессии я был очень доволен своим выступлением. Вафаей играл очень хорошо, и то, что он вёл 6:3 при такой игре, выбило из него все силы. Я знал, что он будет разочарован этим и ему будет тяжело вернуться в игру и обрести уверенность в себе. Мне просто нужно было заниматься своим делом, не допускать слишком много ошибок. В целом, я думаю, это было хорошее выступление, но есть над чем поработать перед следующей игрой», — приводит слова Трампа Eurosport.

Соперником Трампа в 1/8 финала будет соотечественник Том Форд (14-й в мировой классификации), одолевший в матче первого круга Рики Уолдена (10:6).

Чемпионат мира по снукеру проходит с 20 апреля по 6 мая. Общий призовой фонд соревнований — £ 2,395 млн. Победитель турнира получит £ 500 тыс.