Гукеш Доммараджу — самый молодой победитель турнира претендентов

17-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал самым молодым шахматистом, одержавшим победу на турнире претендентов.

Индийский шахматист набрал 9 очков в 14 партиях на Турнире претендентов — 2024 в Торонто (Канада) и занял первое место на соревнованиях. Ранее самым молодым победителем турнира претендентов был шахматист Гарри Каспаров*, который одержал победу на турнире претендентов в 1984 году в возрасте 20 лет. Годом позже он стал чемпионом мира по шахматам.

Напомним, Гукешу Доммараджу предстоит сразиться с действующим чемпионом мира китайским шахматистом Дин Лижэнем за шахматную корону.

*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.