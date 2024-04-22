Президент ФСБР: были бы счастливы видеть Путина на нашем чемпионате, мы перед ним в долгу

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о предстоящем чемпионате России по вольной борьбе, который пройдёт с 30 апреля по 4 мая в Москве.

«Я думаю, что все, кто придёт на арену на чемпионат России, будут поддерживать своих атлетов, которые являются лидерами своих рейтингов. Я думаю, что общее настроение и желание — наиболее эффективно провести отбор и подготовиться, ответственность колоссальная.

Я думаю, что состав и накал, который будет присутствовать, даст положительные эмоции. Тот контингент, который будет присутствовать, должен выступать на таких аренах. У всех будет возможность попасть в сборную России.

Мы были бы счастливы видеть Владимира Путина на нашем чемпионате. Мы перед ним в неоплатном долгу», — передаёт слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.