Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фадзаев — о борцах из России на Олимпиаде: верится, что шанс дадут и мы выиграем медали

Фадзаев — о борцах из России на Олимпиаде: верится, что шанс дадут и мы выиграем медали
Аудио-версия:
Комментарии

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев высказался о возможном участии российских борцов в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Есть другие ребята, которые показывают хорошую борьбу. Хорошие ребята борются в весе 74 кг и показывают хорошую борьбу. У нас есть молодые ребята, которые бьются за путёвки в Париж. Как говорится, надежда умирает последней. Но мы очень хотим, чтобы они попали туда. Нам дорогу закрыли ещё два-три года назад, когда сказали, что нужно осудить СВО и президента. Это недопустимо! Они же это готовили заранее и постепенно подносили. Ты армеец или динамовец? Не имеешь права! Как с таким подходом ехать на Олимпиаду? Не дают шанса! Но очень верится, что шанс дадут и мы выиграем золотые медали. Мы одна команда, будем решать, как положено», — передаёт слова Фадзаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
«Должно быть единое со страной решение». Мамиашвили — об участии борцов из России в ОИ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android