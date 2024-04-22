Фадзаев — о борцах из России на Олимпиаде: верится, что шанс дадут и мы выиграем медали

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев высказался о возможном участии российских борцов в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Есть другие ребята, которые показывают хорошую борьбу. Хорошие ребята борются в весе 74 кг и показывают хорошую борьбу. У нас есть молодые ребята, которые бьются за путёвки в Париж. Как говорится, надежда умирает последней. Но мы очень хотим, чтобы они попали туда. Нам дорогу закрыли ещё два-три года назад, когда сказали, что нужно осудить СВО и президента. Это недопустимо! Они же это готовили заранее и постепенно подносили. Ты армеец или динамовец? Не имеешь права! Как с таким подходом ехать на Олимпиаду? Не дают шанса! Но очень верится, что шанс дадут и мы выиграем золотые медали. Мы одна команда, будем решать, как положено», — передаёт слова Фадзаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.