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Глава ФСБР — о развитии спорта в России: верховный главнокомандующий поставил задачу

Глава ФСБР — о развитии спорта в России: верховный главнокомандующий поставил задачу
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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о развитии спорта в России.

«Может ли федерация борьбы помочь в развитии спорта в России? У нас нет иного пути. Существует указ главы государства о развитии спорта. Верховный главнокомандующий поставил задачу, поэтому надо выполнять.

Спросите — почему мы в долгу перед президентом? У нас развивается борьба. У нас существует школьная борьба, борьба среди студентов, и это благодаря президенту. В каждой углу нашей страны важно дать условие для занятия спортом детям. Важно реанимировать институт детского тренера. Они являются теми людьми, которые развивают спорт.

Для многих людей, кто приходит в зал, борьба является социальным лифтом. Поэтому ему нужен такой учитель и воспитатель, который поможет в развитии», — передаёт слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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