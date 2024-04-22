Муртузалиев: как объяснить ребятам в солнечном Дагестане, что мы не хотим на ОИ? Мы хотим!

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Омар Муртузалиев поделился мнением о возможном участии сборной России в Олимпиаде-2024 в Париже.

«В прошлом году Россия принимала самое активное участие в чемпионате мира, потому что там разыгрывались лицензии на Олимпийские игры. Мы показали во всех трёх дисциплинах, что хотим участвовать в Олимпиаде. Да, может, не очень хорошо выступили. Но когда сборные отстранены, как мы можем быть в идеальной форме?

В этом году выступили на чемпионате Европы, и это наше горячее желание — выступить в Париже. Как я могу объяснить в своём солнечном Дагестане своим ребятам, что мы не хотим? Мы хотим! На данный момент мы будем завоёвывать лицензии. У нас осталось в Стамбуле в женской борьбе две лицензии. Но трудно завоевать медали в тяжёлом весе, потому что Букину не допускают.

Сейчас у нас пройдёт чемпионат России, который покажет, кто поедет на ОИ. Мы увидим, кто победит и кто лучше готов, чтобы поехать в Париж. Поэтому раз в четыре года проводится суперчемпионат, где будет со всей России 160 человек, а от Дагестана более 100 человек. Это будут эмоциональные схватки», — передаёт слова Муртузалиева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, чемпионат России по вольной борьбе пройдёт с 30 апреля по 4 мая в Москве. Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.